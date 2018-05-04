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СМИ: Российский космонавт полетит на Луну на американском космическом корабле
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луна космос кратер (2014) | Фото: Накануне.ru

Российский космонавт может войти в состав миссии американского космического корабля Orion, которая отправится к Луне ориентировочно в 2024 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Роскосмос" участвует в международном проекте по созданию окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway, для которой российские специалисты могут изготовить шлюзовую камеру для выходов экипажей в открытый космос. Строительства станции начнется в 2022 году, а российский отсек к ней присоединят в 2024 году.
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Возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне, обсуждалась в середине апреля в Хьюстоне на заседании международной группы. "Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции", - сказал источник.

Источник в ракетно-космической корпорации "Энергия" - будущего производителя модуля - сообщил, что планируется четыре пилотируемых миссии на окололунную станцию. Российский космонавт обязательно должен сопровождать модуль во время его транспортировки к Луне. "Помимо этого ведутся переговоры о включении еще одного российского космонавта в другой экипаж, но они находятся в самой начальной стадии", - отметил он.

Первые полеты экипажей на окололунную станцию предполагается осуществлять на американских космических кораблях Orion, которые будут запускаться сверхтяжелыми ракетами SLS. Экипаж корабля для полетов к Луне может насчитывать до четырех человек. В последующем, после создания лунной версии российского корабля "Федерация", полеты российских экспедиций на Lunar Orbital Platform – Gateway будут осуществляться на отечественной технике.

Как сообщалось ранее, "Роскосмос" и NASA подтвердили взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway, унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны.

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04.05.2018 08:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:14 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2018 03:31 Мск
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СМИ: Российский космонавт полетит на Луну на американском космическом корабле
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