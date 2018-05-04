Экс-глава зауральского Росприроднадзора привлечен к ответственности после обращения Путина

В Кургане гендиректор компании "Сток" Игорь Путин, специализирующейся на вывозе мусора, обратился в прокуратуру с требованием провести проверку по фактам нарушений на Шуховском и Варгашинском полигонах.

Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проверки исполнения требований законодательства при рассмотрении управлением Росприроднадзора по Курганской области (ныне орган называется Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу) обращения Игоря Путина, установлены нарушения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Так, в ответе начальника госоргана по результатам рассмотрения обращения не дана оценка доводам о бездействии МУП "Шуховский полигон ТБО" и ООО "Варгашинский полигон" по фактам сбора отходов в отсутствие надлежащей сортировки с изъятием полезных компонентов.

При наличии основания, предусмотренного Федеральным законом, проведение внеплановых проверок в отношении указанных полигонов органом контроля не инициировались.

Таким образом, государственным органом обращение Игоря Путина рассмотрено с нарушением требований закона. По данному факту природоохранной прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения мировому судье.