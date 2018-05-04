В Челябинске возле цирка на несколько дней закрыли дорогу для движения транспорта

04.05.2018 08:00 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов

10:00 Екб





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В Челябинске возле цирка на несколько дней закрыли дорогу для движения транспорта