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экономика  |  комментариев: 2
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


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04.05.2018
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Новости
04.05.2018 07:44 Мск (09:44 Екб)
экономика | Центральный ФО
Компания Тимченко получила от "Газпрома" контракт на строительство участка "Северного потока - 2" стоимостью 74,7 млрд руб
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Геннадий Тимченко, совладелец НОВАТЭК (2013) | Фото: realestate.ru

"Газпром" заплатит 74,7 млрд руб. за строительство российского участка газопровода к "Северному потоку-2". Генеральным подрядчиком строительства участков Северо-Европейского газопровода общей протяженностью 538 км оказалась компания "Стройтранснефтегаз".

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Компанией владеют бизнесмен Геннадий Тимченко и его семья. Volga Group Тимченко владеет 31,5% компании. По данным СПАРК, 100% АО "СТНГ" принадлежит британской компании Alkor Holdings Limited, сообщает РБК.

Компания построит два участка линейной части сухопутного подвода к трубопроводу: Грязовец — КС Славянская с 0 по 319 км и с 319 по 538 км.

Газопровод "Северный поток ‑ 2", протяженностью более 1200 км, пройдет через Балтийское море от российского побережья до побережья Германии рядом с городом Грайфсвальд. Оттуда газ будет поступать на внутренний рынок ЕC для дальнейшей транспортировки. Обе нитки газопровода планируется построить в 2019 г. "Газпром" получил разрешения на прокладку газопровода от Германии и Финляндии.

Как сообщало Накануне.RU, Тимечнко вместе с другими владельцами компании "Стройнефтегаз" в 2017 г. попал в список "королей госзаказа" благодаря подрядам "Газпрома".

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04.05.2018 07:44 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:44 Екб


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Компания Тимченко получила от "Газпрома" контракт на строительство участка "Северного потока - 2" стоимостью 74,7 млрд руб
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