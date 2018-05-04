Компания Тимченко получила от "Газпрома" контракт на строительство участка "Северного потока - 2" стоимостью 74,7 млрд руб

"Газпром" заплатит 74,7 млрд руб. за строительство российского участка газопровода к "Северному потоку-2". Генеральным подрядчиком строительства участков Северо-Европейского газопровода общей протяженностью 538 км оказалась компания "Стройтранснефтегаз".

Компанией владеют бизнесмен Геннадий Тимченко и его семья. Volga Group Тимченко владеет 31,5% компании. По данным СПАРК, 100% АО "СТНГ" принадлежит британской компании Alkor Holdings Limited, сообщает РБК.

Компания построит два участка линейной части сухопутного подвода к трубопроводу: Грязовец — КС Славянская с 0 по 319 км и с 319 по 538 км.

Газопровод "Северный поток ‑ 2", протяженностью более 1200 км, пройдет через Балтийское море от российского побережья до побережья Германии рядом с городом Грайфсвальд. Оттуда газ будет поступать на внутренний рынок ЕC для дальнейшей транспортировки. Обе нитки газопровода планируется построить в 2019 г. "Газпром" получил разрешения на прокладку газопровода от Германии и Финляндии.

Как сообщало Накануне.RU, Тимечнко вместе с другими владельцами компании "Стройнефтегаз" в 2017 г. попал в список "королей госзаказа" благодаря подрядам "Газпрома".