В Екатеринбурге произошел пожар в жилом доме: погибла девушка

3 мая в Екатеринбурге в результате пожара в жилом доме на улице Белореченская 24/2 погибла девушка. Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", у погибшей криминальных телесных повреждений нет.



"В 19.05 на пульт диспетчера службы пожаротушения поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: ул. Белореченская, 24/2. К месту ЧП оперативно выехали пожарные расчеты. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 18 человек, из них 4 детей", - сообщает служба спасения.



Квартира загорелась на 5 этаже, при помощи автолестницы пожарным удалось спасти от огня одного человека.



По информации МЧС Росссии по Свердловской области, на площади 20 кв.м повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 19 человек личного состава. В течение 10 минут огонь был ликвидирован.



Сообщается, что на месте ЧС работает следственно-оперативная группа.