Новым начальником ГУФСИН России по Свердловской области назначен Александр Федоров

Начальником ГУФСИН России по Свердловской области назначен Александр Федоров. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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"Назначить полковника внутренней службы Федорова Александра Ивановича начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Об Александре Федорове известно, что в уголовно-исполнительной системе он работает с 1996 года, а с 2015 года возглавлял УФСИН России по Тамбовской области.
Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин своим указом уволил несколько высокопоставленных российских силовиков.