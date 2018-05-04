Новым начальником ГУФСИН России по Свердловской области назначен Александр Федоров

Начальником ГУФСИН России по Свердловской области назначен Александр Федоров. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Назначить полковника внутренней службы Федорова Александра Ивановича начальником Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Об Александре Федорове известно, что в уголовно-исполнительной системе он работает с 1996 года, а с 2015 года возглавлял УФСИН России по Тамбовской области.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Владимир Путин своим указом уволил несколько высокопоставленных российских силовиков.