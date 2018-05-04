Глава ОЗХО назвал дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества

Доза вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю, сообщает The New York Times.

"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 г или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", - цитирует РИА Новости Узюмджю.

Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он.

Узюмджю подтвердил версию о том, что "Новичок" был использован в Солсбери в жидкой форме - эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и в других местах, где присутствовали пострадавшие. Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям - именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.

Кроме того, данное вещество было включено в список ОЗХО для мониторинга и теперь страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества.

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. Об этом сообщил президент страны Милош Земан. "Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", - сказал он.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.