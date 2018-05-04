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Новости
04.05.2018 07:41 Мск (09:41 Екб)
происшествия | За рубежом
Глава ОЗХО назвал дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества
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Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

Доза вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, составляла от 50 до 100 граммов. Об этом заявил глава Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджю, сообщает The New York Times.
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"Я не знаю точного объема, но мне сказали, что там может быть 50–100 г или порядка того, что выходит за пределы исследовательской деятельности", - цитирует РИА Новости Узюмджю.

Данное количество яда значительно больше того, что могло быть создано в исследовательских центрах, а значит, почти наверняка было синтезировано в качестве оружия, сказал он.

Узюмджю подтвердил версию о том, что "Новичок" был использован в Солсбери в жидкой форме - эксперты ОЗХО взяли образцы с дверной ручки дома Скрипаля, в парке, и в других местах, где присутствовали пострадавшие. Особо он подчеркнул, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к влиянию окружающей среды и погодным условиям - именно благодаря этому удалось установить тип нервного агента.

(2018)|Фото: AP

Кроме того, данное вещество было включено в список ОЗХО для мониторинга и теперь страны, подписавшие Конвенцию по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение этого вещества.

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. Об этом сообщил президент страны Милош Земан. "Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", - сказал он.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.

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04.05.2018 07:41 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:41 Екб


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Глава ОЗХО назвал дозу примененного при отравлении Скрипалей вещества
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