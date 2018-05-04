Назначен и.о. главы пермского управления СКР

Определен и.о. главы пермского краевого управления СКР, передает корреспондент Накануне.RU.

"Пока Марина Заббарова находится в отпуске, и.о. главы управления – ее заместитель, Сергей Сарапульцев. Окончательное решение будет принято позже", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Напомним, генерал-лейтенанта Марину Заббарову уволил с поста руководителя управления Владимир Путин. Тем же указом свою должность потерял глава краевого полицейского главка Виктор Кошелев, который ранее подал в отставку из-за достижения предельного возраста.