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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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04.05.2018 06:20 Мск (08:20 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
В России отметят инаугурацию Путина протестными акциями - СМИ
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митинг, площадь революции, болотная площадь, москва,9.12.2011 (2011) | Фото: Накануне.RU

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Владимира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая массовую акцию "Путин нам не царь".
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Для его сторонников это будет пятая акция в центре Москвы за последний год, все они не были согласованы с властями. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подавали заявку на проведение 5 мая митинга и шествия на Тверской улице, мэрия в ответ предложила митинг в Марьине или Щукине. Позже, по словам соратника Навального Леонида Волкова, представитель мэрии сообщил, что власти готовы разрешить акцию на проспекте Сахарова, а затем мэрия прислала соответствующее письмо, но без указания времени и даты. По мнению Волкова, это означает, что власти не собирались ничего согласовывать, поскольку подрядчики всегда просят бумаги о четком согласовании мероприятия. Позже прокуратура Москвы сообщила, что организаторам митинга Любови Соболь и Алексею Навальному направлены предостережения о недопущении возможных нарушений закона.

По словам Волкова, о намерении участвовать в протестах 5 мая заявили активисты в 97 городах, точно известно, что заявки были поданы в 54 городах.

В 28 городах в проведении шествий было отказано, одно согласовано на заявленном месте, четыре – с переносом места. По митингам отказ был в семи случаях, согласовано на заявленном месте пока четыре митинга, с переносом места – 29.

Еще одно уличное мероприятие проведет в Москве 6 мая координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов: его акция на Суворовской площади согласована и пройдет под лозунгами "Долой царя" и "Нам нужна законная власть". Среди требований мероприятия, приуроченного к годовщине событий на Болотной площади 2012 г., – призыв к освобождению политзаключенных и отказ признавать итоги президентских выборов, пишет газета "Ведомости".

По данным "Левада-центра" на середину апреля, 86% россиян не готовы участвовать в акциях протеста.

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04.05.2018 06:20 Мск | Денис Линов
08:20 Екб


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В России отметят инаугурацию Путина протестными акциями - СМИ
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