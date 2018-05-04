В Курганской области нашли тело убитой в прошлом году девушки

В Звериноголовском районе Курганской области обнаружено тело исчезнувшей в сентябре 2017 года девушки.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в производстве находится уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя села Звериноголовское в совершении убийства 22-летней девушки. По версии следствия, в сентябре прошлого года нетрезвый обвиняемый в доме своего дяди поссорился с бывшей девушкой и нанес ей ножевое ранение в шею, от которого пострадавшая скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник замыл в доме пол, а тело потерпевшей выбросил в реку Тобол.

1 октября подозреваемый был задержан. 28 апреля 2018 года в 11,5 км от села Редуть в реке Тобол с признаками насильственной смерти тело потерпевшей было обнаружено местными рыбаками. Для установления причины смерти девушки следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.