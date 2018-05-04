В Екатеринбурге троим юристам вынесли приговор за мошенничество и взятки

Чкаловский районный суд города Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении трех юристов.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, с января по октябрь 2016 года один из обвиняемых, представлявший интересы администрации Красноуральска при рассмотрении арбитражным судом дела по иску двух коммерческих фирм, решил похитить принадлежащие им деньги. Для этого злоумышленник привлек своего знакомого юриста и бывшего работника правоохранительных органов, который обратился к представителям организаций с предложением за 3 млн руб. не предоставлять суду документы, подтверждающие позицию администрации. При этом выполнять обещание подсудимые не намеревались. Руководство фирмы отказалось от передачи денег злоумышленникам.

В сентябре 2016 года юрист, ранее работавший в правоохранительных органах, обратился к своему знакомому, который работал сотрудником Екатеринбургского городского филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов, и предложил ему свои услуги в качестве посредника при передаче денег от руководителя коммерческой организации за принятие мер по обеспечению вынесения желаемого судебного решения.

Несмотря на отсутствие реальной возможности повлиять на результаты рассмотрения арбитражного дела, адвокат согласился и попросил вознаграждение в 2 млн руб. После этого юрист обратился к директору фирмы и сообщил, что для решения проблемы требуется уплатить 3,5 млн руб, намереваясь забрать разницу себе.

Данное преступление соучастники также не смогли довести до завершения, поскольку юрист был задержан полицейскими получении денег.

Каждый подсудимый получил сроки от 2 до 4,5 лет. Кроме того, им назначены дополнительные наказания в виде штрафов на сумму от 600 до 800 тыс. руб. с лишением права заниматься юридической деятельностью, связанной с представительством интересов юридических и физических лиц в суде на сроки от 2 до 3 лет. После оглашения приговора подсудимые взяты под стражу.