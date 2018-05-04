Twitter советует всем пользователям поменять пароль из-за системной ошибки

Сервис микроблогов Twitter сообщил о критической ошибке, которая позволяет получить доступ к чужим учетным записям.

По этой причине пользователям рекомендовано сменить пароль. Сохраненные пароли были раскрыты во внутреннем логе. "В качестве меры предосторожности подумайте об изменении пароля для всех служб", - говорится в заявлении сервиса.

В прошлом году стало известно, что злоумышленники научились похищать телефонные номера абонентов для последующего взлома социальных сетей и онлайн-кошельков. С этой целью хакеры звонят в службу поддержки оператора связи и с помощью информации, найденной на просторах соцсетей, убеждают сотрудников настроить переадресацию всех звонков и сообщений на другое устройство. После этого киберпреступники сбрасывают пароли учетных записей, сообщает Lenta.ru.