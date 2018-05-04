Белый дом: Трамп открыт для встречи с Путиным

Американский президент Дональд Трамп открыт для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, однако никаких окончательных планов по ней пока нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, пока еще "ничего не завершено" в деле планирования встречи лидеров США и России. "На данный момент ничего не завершено, но, безусловно, президент [Трамп] весьма открыт для встречи с лидером России", - отметила Сандерс.

Пресс-секретарь пояснила, что "следующий крупный саммит", в котором может принять участие глава Белого дома, будет встреча Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп пригласил Путина в Белый дом.