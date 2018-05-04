Британия планирует создать альянс против России - СМИ

Власти Британии намерены в текущем году усилить антисанкционную политику в отношении России, пишет The Guardian.

С этой целью британские дипломаты планируют использовать саммиты G7, G20, НАТО и Евросоюза, чтобы упрочить альянс, наскоро созданный после отравления экс-полковника ГРУ Сегрея Скрипаля в Солсбери. Основная задача - "борьба с российской дезинформацией и призыв к пересмотру традиционного диалога с Москвой".

Так, Лондон собирается апеллировать к тому, что российские власти опровергают свою причастность к "делу Скрипаля" и отрицают химическую атаку в сирийской Думе.

Отношения России и Запада ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвинил в этом Москву. Власти России свою причастность к произошедшему отрицают.

Как ранее сообщало Накануне.RU, нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.