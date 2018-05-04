У разбившегося Су-30 перед крушением упала тяга двигателя - СМИ

Один из двигателей российского самолета Су-30СМ, разбившегося в Сирии, перед падением резко потерял тягу.

Проблемы у истребителя появились практически сразу после взлета, когда Су-30 поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью. В этот момент по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей, пишет "Коммерсант".

Экипаж в составе двух человек должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. Сам самолет прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало.

Напомним, Су-30 разбился 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота погибли.