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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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04.05.2018 02:10 Мск (04:10 Екб)
армия и ВПК | В России | За рубежом
У разбившегося Су-30 перед крушением упала тяга двигателя - СМИ
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВВС России (2014) | Фото: irkut.com

Один из двигателей российского самолета Су-30СМ, разбившегося в Сирии, перед падением резко потерял тягу.
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Проблемы у истребителя появились практически сразу после взлета, когда Су-30 поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты начал неожиданно клевать носовой частью. В этот момент по непонятной причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей, пишет "Коммерсант".

Экипаж в составе двух человек должен был совершить патрульный облет акватории Средиземного моря, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом. Сам самолет прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало.

Напомним, Су-30 разбился 3 мая после взлета с аэродрома Хмеймим. Оба пилота погибли.

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04.05.2018 02:10 Мск | Денис Линов
04:10 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 11:20 Мск
В Сирии разбился российский истребитель Су-30: погибли оба пилота








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У разбившегося Су-30 перед крушением упала тяга двигателя - СМИ
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