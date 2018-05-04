В России предложили ввести налог для самозанятых

Министерство финансов России разрабатывает законопроект о введении специального режима налогообложения для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей - налог на профессиональный доход.

Как сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин, речь идет о доходе, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности.

Минфин предлагает установить ставку налога в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% - юрлицам. Обсуждаемый лимит доходов за год, к которым может применяться такая система - 10 млн руб. Плательщики налога на профдоходы будут освобождены от необходимости применения онлайн-касс.

По словам Трунина, единственным эффективным способом контроля за уплатой налогов в такой системе является запрос покупателем чеков на оплаченные им товары и услуги. Чтобы у покупателей был стимул запрашивать чеки, Министерство финансов предлагает создать систему "баллов", которыми можно будет оплачивать свои налоги.

Также будет утвержден список видов деятельности, доходы с которых нельзя будет переводить в эту систему - например, торговля маркированными товарами, продажа недвижимости, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2017 году Госдума РФ приняла закон о правовом статусе самозанятых граждан.