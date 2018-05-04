Российский блогер-миллионер найден мертвым в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили тело видеоблогера Павла Макушина.

Труп автора канала "Криптач" на YouTube был найден в одной из его квартир на проспекте Солидарности. Как считают полицейские, молодой человек совершил самоубийство. Также считает мать блогера. По ее словам, в последнее время у сына было много долгов.

В начале 2018 года один из домов Макушина в элитном коттеджном поселке ограбили неизвестные. Злоумышленники ворвались в жилье видеоблогера, связали его, а затем вынесли из помещения сейф, в котором находились 25 млн руб.

Павел Макушин рассказывал о способах заработка криптовалюты, включая торговлю на биткоин-биржах, сообщает РЕН-ТВ.