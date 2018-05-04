Сенатор Маккейн предложил атаковать Россию с помощью хакеров

Властям США следует серьезно задуматься о возможности совершения кибератаки на Россию в качестве ответной меры за якобы допущенное Москвой вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.

Об этом говорится в книге "Неуемная волна" "Неуемная волна" председателя сенатского комитета по делам вооруженных сил Конгресса США Джона Маккейна, которая выходит в печать 23 мая. Сенатор предлагает также наказать Россию и ее президента за попытки, как утверждает Маккейн, подорвать американские демократические институты.

Как считает политик, атака хакеров могла бы стать хорошим сигналом для российских властей и заставила президента РФ пожалеть о вмешательстве в выборы президента США.

Также 81-летний Маккейн ратует за проведение США своей внешней политики с позиции силы и в первую очередь применительно к России и подвергает критике президента Дональда Трампа за "миролюбивый тон" в отношении Владимира Путина, который, как считает автор книги, "никогда не был, не является и никогда не будет партнером" США.

Кроме того, Маккейн не исключает вероятности того, что российские власти располагают компроматом на Трампа, что не позволяет президенту США проявлять должную жесткость в отношении Москвы, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Американский сенатор Джон Маккейн в ответ на сокращение числа американских дипломатов в РФ заявил, что президент Владимир Путин поплатится за "нападение на американскую демократию".