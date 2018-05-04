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Санкции будут вводить по принципу "отрубания хвоста по частям" Следующий удар может быть нанесен уже скоро, ведь хвост российскому бизнесу решено рубить по маленьким частям, уверен политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.
03.05.2018
экономика  |  комментариев: 2
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Новости
04.05.2018 00:18 Мск (02:18 Екб)
политика | В России | За рубежом
Президент Чехии признался в производстве "Новичка"
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президент Чехии Милош Земан (2017) | Фото: russiansin.cz

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.
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Как сообщил президент страны Милош Земан, "был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", — сказал он.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.



Развитие сюжета: Ранее 04.05.2018 02:13 Мск
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04.05.2018 00:18 Мск | Денис Линов
02:18 Екб


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Президент Чехии признался в производстве "Новичка"
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