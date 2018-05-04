Президент Чехии признался в производстве "Новичка"

Нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии.

Как сообщил президент страны Милош Земан, "был у нас произведен и складирован "Новичок", пусть и в небольшом количестве. Мы знаем, где и когда. Не будем лицемерны. Не нужно лгать об этом", — сказал он.

4 марта осужденный в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

Британские власти утверждают, что они были отравлены нервно-паралитическим газом семейства "Новичок", и возлагают на Россию вину за покушение.

Глава ОЗХО позднее признался пранкерам, что яд, которым отравили Скрипаля и его дочь, мог быть изготовлен где угодно.