Интернет-провайдеры планируют с лета повысить цены

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%.

Подорожание вступит в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение "закона Яровой".

Так, петербургский провайдер ООО "Телекомпас" (бренд "Комфортел") проинформировал клиентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018 года из-за вступления в силу "пакета Яровой", следует из письма. В нем компания указывает, что для нее вступление в силу закона означает "затраты свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация". О повышении стоимости некоторых тарифов на 10% с 1 июня абонентов проинформировал и провайдер "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"), занимающий 11% российского рынка ШПД, следует из информации на сайте компании. Ранее провайдер уже повышал цены в апреле в некоторых регионах.

По "закону Яровой" с 1 июля 2018 года операторы должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Проставление правительства, принятое в апреле, уточняет, что хранить переговоры и сообщения операторы обязаны шесть месяцев, а сообщения, которые пользователи передают через интернет,— 30 дней. Емкость хранилищ операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение пяти лет.

Как пояснил соучредитель "Телекомпаса" Дмитрий Петров, повышение тарифов на 8% позволит провайдеру покрыть затраты на реализацию "закона Яровой" в течение пяти лет. В компании считают, что оно станет минимально болезненным для абонентов.

Оценка затрат в сумму более 60 млн руб. была дана исходя из стоимости оборудования, которое предлагает разработчик "МФИ Софт": 37 млн руб. за хранилище объемом 10 Гбит сплошной полосы. Как считает Петров, поднимать цены неизбежно будут все операторы.

В "ЭР-Телекоме" напрямую не связывают изменение тарифов с "законом Яровой", хотя ранее компания оценивала свои затраты на его реализацию в 50 млрд руб. "На деятельность операторов влияет экономическая ситуация: инфляция, рост затрат на оборудование, контент, увеличение инвестиционных расходов на модернизацию сетей, и, чтобы продолжать оказывать качественные услуги, операторы пересматривают стоимость услуг",— сообщил представитель компании.

Эксперты и участники рынка неоднократно предупреждали, что операторы компенсируют затраты на реализацию "закона Яровой" за счет увеличения тарифов. "Операторы обязательно переложат эти расходы на плечи абонентов, и тарифы повысятся",— согласен экс-министр связи, председатель совета директоров ОАО "Ангстрем" Леонид Рейман.

В феврале Аркадий Дворкович, занимавший тогда пост вице-премьера, на совещании по корректировке закона просил операторов не допустить повышения цен в связи с "законом Яровой" более чем на 5%.

В бюджет "Ростелекома" на 2018 год расходы, связанные с "законом Яровой", не заложены, поскольку нет нормативных документов, четко описывающих технические требования и параметры оборудования, напомнили в пресс-службе компании. Представитель "Вымпелкома" лишь сообщил, что оператор планирует исходить из баланса интересов клиентов и конкурентной ситуации на рынке. В "МегаФоне" и МТС отказались от комментариев, пишет газета "Коммерсант".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что Правительство РФ согласилось смягчить "закон Яровой". Так, оно отказалось от требования рассчитывать объём хранилищ данных пользователей, исходя из монтированной ёмкости сетей операторов.