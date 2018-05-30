В Совбезе ООН прокомментировали убийство журналиста Бабченко

Вину за нерасследованные убийства независимых и оппозиционных журналистов на Украине всегда возлагают на Москву, заявил постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Как сообщает "РИА Новости", премьер-министр Украины Владимир Гройсман прямо вменил произошедшее в ответственность "российской тоталитарной машине", которая якобы "не простила ему честности и принципиальности". Аналогичную позицию высказал и министр обороны страны Павел Климкин, напомнивший, что погибший годом ранее переехал на Украину из-за поступавших ему угроз в России.

По словам Небензи, такие обвинения были ожидаемы, поскольку подобное "не раз уже происходило до этого". Он также отметил, что "независимых оппозиционных журналистов убивают", и эти "преступления не расследуются".

Аркадий Бабченко — участник двух чеченских военных кампаний. После увольнения со службы в 2000 году занялся журналистикой. Сотрудничал с "МК", ОРТ, ТВЦ, "Новой газетой" и другими российскими СМИ. С октября 2017 вёл программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR (Украина).



Аркадий Бабченко