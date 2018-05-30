ЕС осудил Дамаск за признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Решение Дамаска о признании независимости Абхазии и Южной Осетии противоречит нормам международного права и принципам Евросоюза (ЕС), заявил официальный представитель ЕС в Тбилиси (Грузия) Янош Херман.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Сирия признала независимость двух закавказских стран вчера, 29 мая. Кроме того, Дамаск и Цхинвал, а также Дамаск и Сухум объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипотношений с Сирией.

Как передаёт РБК со ссылкой на грузинское издание Agenda, Херман подчеркнул, что Евросоюз занимает сторону Тбилиси, поддерживая территориальную целостность Грузии, и намерен придерживаться такой позиции и в дальнейшем.

В заявлении, распространённом европейским внешнеполитическим ведомством, также отмечается, что решение Дамаска противоречит резолюциям ООН.

Напомним, независимость Южной Осетии и Абхазии ранее признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а также Донецкая народная республика.