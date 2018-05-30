Президент Германии встал на защиту "Северного потока - 2"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что опасения Киева по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" являются безосновательными.

Заявление последовало по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".

"Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны", — сказал президент Германии. Он отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода.

При этом Штайнмайер попросил Киев не обвинять Берлин в связи с его позицией по "Северному потоку-2".

Как сообщало Накануне.RU, ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что перед запуском газопровода "Северный поток-2" Москве, Берлину и Киеву нужно заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины.