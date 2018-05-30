Президент Германии встал на защиту "Северного потока - 2"

в этот день
30.05.18
06:54
В Екб.08:54
"Временным" губернатором Тюменской области назначен мэр Моор
"Путинград" вместе с Носовым готов переехать в Магадан
Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина
Главное
Независимость Абхазии и Южной Осетии признала Сирия

Тема дня
Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Израиля. Дерипаска – гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг – тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Лейтенант Арктика" – успех проекта Кириенко и "темная лошадка" для элит? Назначение замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на пост врио главы региона играет на руку куратору внутренней политики в Кремле Сергею Кириенко. Он являлся идеологом проекта "Лидеры России", участие в котором принимал и Артюхов – в будущем (при утверждении на посту), возможно, самый молодой российский губернатор. Ямальский чиновник может стать единственным значимым успехом проекта.
29.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных
Коммунальные тарифы для населения могут подскочить из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски
Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году
Синод УПЦ обратился к верующим об опасности автокефалии
Владимир Путин назвал переговоры с премьер-министром Японии откровенными и очень полезными
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 307

Президент Германии встал на защиту "Северного потока - 2"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (2014) | Фото: Накануне.RU

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что опасения Киева по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода "Северный поток-2" являются безосновательными.
Читайте также:

Заявление последовало по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал "112 Украина".

"Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны", — сказал президент Германии. Он отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода.

При этом Штайнмайер попросил Киев не обвинять Берлин в связи с его позицией по "Северному потоку-2".

Как сообщало Накануне.RU, ранее постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что перед запуском газопровода "Северный поток-2" Москве, Берлину и Киеву нужно заключить соглашение о гарантированных поставках газа через территорию Украины.

Другие новости по темам: Северный поток-2, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина
30.05.2018 05:22 Мск | Денис Линов
07:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 29.05.2018 10:20 Мск
Украина хочет юридических гарантий транзита газа через свою территорию








Добавить комментарий:

Президент Германии встал на защиту "Северного потока - 2"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+