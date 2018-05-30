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30.05.2018 05:22 Мск (07:22 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
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Владимир Путин, телефонный разговор (2017) | Фото:http://www.kremlin.ru

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая провели телефонный разговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
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Стороны продолжили углублённый диалог по ситуации в Сирии, акцентировав важность политического урегулирования в арабской республике и подчеркнув приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности ближневосточной страны.

Кроме того, обсуждены вопросы развития отношений Москвы и Анкары в контексте решений, принятых на состоявшемся 3 апреля в столице Турции седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

С удовлетворением констатирована последовательная реализация совместных стратегических проектов в сфере энергетики: строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа. Также стороны подтвердили намерение дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнёрства.

Путин, Эрдоган(2016)|Фото: vesti.az

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30.05.2018 05:22 Мск | Москва | Георгий Малания
07:22 Екб


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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
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