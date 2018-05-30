Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая провели телефонный разговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран вышли на связь по инициативе турецкой стороны.

Стороны продолжили углублённый диалог по ситуации в Сирии, акцентировав важность политического урегулирования в арабской республике и подчеркнув приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности ближневосточной страны.

Кроме того, обсуждены вопросы развития отношений Москвы и Анкары в контексте решений, принятых на состоявшемся 3 апреля в столице Турции седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

С удовлетворением констатирована последовательная реализация совместных стратегических проектов в сфере энергетики: строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа. Также стороны подтвердили намерение дальнейшего укрепления взаимовыгодного партнёрства.