Израиль и сектор Газа обменялись ударами

Израильские военные и палестинские боевики в секторе Газа обменялись десятками ударов.

Таким образом, как сообщает "РИА Новости", издавна противоборствующие стороны вступили в самое масштабное противостояние за последние четыре года.

По информации издания, всё началось утром 29 марта, когда с палестинской стороны по южным районам еврейского государства были нанесены ракетные и минные удары, значительная часть которых была парирована противоракетными комплексами "Железный купол". Кроме того, израильские военные, в свою очередь, атакуют объекты основных вооружённых группировок по всей территории анклава.

Жертв пока нет, при этом ранены трое военных со стороны Израиля, один из которых госпитализирован в состоянии средней тяжести, а двое остальных получили лёгкие ранения.

Предполагается, что за обстрелами со стороны Палестины стоит группировка "Исламский джихад" (запрещена в РФ), боевики которой таким образом могут мстить за троих соратников, убитых на прошлой неделе огнём израильского танка, который отвечал на взрывное устройство, заложенное в приграничной полосе. Жители ближневосточной страны утверждают, что данная организация имеет покровительство Тегерана. В частности, указывается на то, что во вчерашних обстрелах использовались боеприпасы иранского производства.