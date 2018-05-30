Интеллектуальная система движения транспорта появится в Прикамье

В Прикамье разработают проект цифровизации транспортной системы.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края, интеллектуальная система объединит в себе анализ схем грузоперевозок, систем содержания дорог и пассажирских перевозок.

Как сообщил губернатор региона Максим Решетников, установка систем фотовидеофиксации уже позволила добиться снижения смертности на дорогах. Если в 2017 году снижение этого показателя составляло 20%, то по итогу работы нескольких месяцев текущего года уже более чем на треть.

Как предполагается, что в единый информационный центр будет стекаться вся информация о дорожной обстановке в регионе, метеоусловиях, интенсивности движения транспортных средств на основе системы Глонасс.

Как отметил директор ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края" Александр Куликов, сейчас мониторинг дорожной обстановки осуществляется несколькими отдельными подсистемами, которые необходимо объединить в одну. Открытие информационно-аналитического центра ожидается в 1 квартале 2019 года.