В Индии, Вьетнаме и Сингапуре российским туристам угрожают смертельные заболевания - Ростуризм

Российских туристов предупредили об опасности поездок в Сингапур, Индию и Вьетнам, сообщает корреспондент НАКАНУНЕ.

По данным Ростуризма, в этих странах обострились лихорадки чикугунья и Денге. На сегодня общее число заболевших приближается к 10 тыс. Лихорадка чикунья свирепствует в Индии. Заражение происходит после укуса комара. Среди симптомов заболевания - температура до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах.

Тем временем, Сингапур и Вьетнам страдают от лихорадки Денге. Заболевание передается через укус москита. Среди симптомов - постоянные головокружения, тошноте, высокая температура, а тело покрывается сыпью.

Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся во Вьетнаме и Сингапуре, использовать средства защиты: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами. Также необходимо пользоваться средствами для уничтожения насекомых.