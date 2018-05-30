Далай-лама: Россия занимает важную роль в современном мире

Далай-лама XIV заявил, что Россия занимает важную роль в современном мире из-за ее географического положения.

"Россия в силу своего географического положения служит мостом между Востоком и Западом. Это очень важное государство", — сказал духовный лидер во время конференции с ведущими российскими нейробиологами, физиологами, генетиками и философами.

Встреча проходит в резиденции Далай-ламы в индийском городе Дхарамсала. "Я очень рад, что мы встречаемся с учеными из России. У нас есть общие предметы рассмотрения: космология, нейробиология, физика, включая квантовую, и психология… Опираясь на данные научных открытий, мы должны объяснить людям важность гигиены эмоций, помочь осознать единство человечества, преподать нравственные ценности на основе добросердечия", — подчеркнул он.

Духовный лидер также назвал давними и перспективными связи России и Тибета, указав на то, что "даже во времена Ленина делегации из России прибывали в Лхасу", сообщает РИА "Новости".