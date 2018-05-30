Американские власти ужесточили требования к российским авиакомпаниям

Власти США ужесточили требования в отношении российских авиакомпаний.

Речь идет о "комбинированных и грузовых рейсах" "Аэрофлота", "Якутии" и "ЭйрБриджКарго". Об этом говорится в заявлении министерства транспорта США. Теперь эти российские перевозчики должны предоставлять американским властям графики комбинированных и грузовых рейсов, если в качестве одного из пунктов назначения указан любой аэропорт на территории США.

Также авиакомпании должны предоставлять данные о частоте полетов, типе используемого оборудования, времени вылета, прибытия и прочую информацию. Информация должна быть передана в Минтранс не менее чем за 30 дней до осуществления перелета.

Как говорят в американском ведомстве, Москва якобы "отклонилась от режима взаимности, когда отказалась дать грузовым перевозчикам из Америки разрешение на пересечение воздушного пространства России, поменяв в одностороннем порядке маршрут на находящуюся восточнее точку прибытия".

В Минтрансе США отметили, что "в результате этого американские авиаперевозчики сталкиваются с нарушением организации грузовых рейсов между Европой и Азией", сообщает ТАСС.

Как сообщало Накануне, ранее "Аэрофлот" заявил, что не может получить рабочие визы для экипажей. В Кремле обвинили США в намеренном создании трудностей с визами для пилотов.