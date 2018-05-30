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Новости
30.05.2018 02:25 Мск (04:25 Екб)
общество | Приволжский ФО
Школьники похитили костюмы с перьями Филиппа Киркорова на $11 тысяч
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филипп киркоров артист певец (2007) | Фото: img.utro.ua

Полицейские нашли похитителей костюмов из перьев, которые принадлежит певцу Филиппу Киркорову.
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Ими оказались двое 15-летних школьников Нижегородской области. По данным правоохранительных органов, 27 мая подростки проникли в фургон с декорациями для шоу артиста, и похитили восемь костюмов — четыре красного и четыре черного цвета. На следующий день ученики принесли их в школу, где проходили выпускные экзамены. В тот же день в полицию Павлово поступило заявление о краже.

В настоящее время костюмы изъяты, сообщает РИА "Новости".

Стоимость восьми костюмов оценивается в $11 тыс. Среди пропавших вещей были уникальные наряды, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

Сам Киркоров в своем Instagram похвастался перед ворами "незабываемой сумасшедшей ночью" и заявил, что совершенно не расстроился. "Ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет)", — написал певец.

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30.05.2018 02:25 Мск | Денис Линов
04:25 Екб


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Школьники похитили костюмы с перьями Филиппа Киркорова на $11 тысяч
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