Школьники похитили костюмы с перьями Филиппа Киркорова на $11 тысяч

Полицейские нашли похитителей костюмов из перьев, которые принадлежит певцу Филиппу Киркорову.

Ими оказались двое 15-летних школьников Нижегородской области. По данным правоохранительных органов, 27 мая подростки проникли в фургон с декорациями для шоу артиста, и похитили восемь костюмов — четыре красного и четыре черного цвета. На следующий день ученики принесли их в школу, где проходили выпускные экзамены. В тот же день в полицию Павлово поступило заявление о краже.

В настоящее время костюмы изъяты, сообщает РИА "Новости".

Стоимость восьми костюмов оценивается в $11 тыс. Среди пропавших вещей были уникальные наряды, выполненные в единственном экземпляре, с перьями и стразами.

Сам Киркоров в своем Instagram похвастался перед ворами "незабываемой сумасшедшей ночью" и заявил, что совершенно не расстроился. "Ничто и никто не сможет испортить мне мое радужное настроение или сорвать концерт, даже не старайтесь, господа "воры", особенно после минувшей незабываемой сумасшедшей ночи (кто в теме, тот поймет)", — написал певец.