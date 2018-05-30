Мужчина устроил разборки с учениками школы в Комсомольске-на-Амуре

В интернете обсуждают видеозапись, на которой видно, как отец одного из школьников устроил разборки с обидчиками своего сына.

Житель Комсомольска-на-Амуре накинулся на четвероклассника с нецензурной бранью и заставил одного мальчика "всечь" другому. По словам авторов записи, инцидент произошел у школы №3. Как следует из видео, мужчина спрашивает, почему один из мальчиков бросил в другого тряпку, зачем забрал учебник и так прочее.

"Че ты толкаешь его, че тебе надо от него?", - накричал на школьника мужчина.

"Этот чмошник обзывается тут", - ответил ребенок.

"Чмошник ты, понял? Как ты разговариваешь, ты урод, … !", - выругался взрослый.

"Че ты стоишь, смотришь, он тебя чмошником назвал. Всеки ему", - обратился отец к своему сыну.

Пользователей интернета возмутило поведение отца. "Пацаны сами между собой должны разбираться. А не папаша, который ведёт себя как психопат", - отметил один из них.