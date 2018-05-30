Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приостановила полеты

Авиаперевозчик "Саратовские авиалинии" с 30 мая отменяет все свои рейсы.

Как сообщили Накануне.RU в авиакомпании, Росавиация приказом от 25 апреля ввела ограничение срока действия сертификата "Саратовских авиалиния" до 30 мая 2018 года. При этом на 18 часов 29 мая никаких официальных итогов решений от регулятора в адрес авиакомпании не поступало. В связи с этим, перевозчик решил объявить объявляет об отмене всех своих авиарейсов с 30 мая.

Ранее авиакомпания подала необходимые документы об устранении нарушений, после чего специалисты Росавиации прибыли в Саратов с проверкой. Как сообщает перевозчик, никаких официальных итогов решений от ведомства регулятора в адрес "Саратовских авиалиний" не поступало.

Напомним, пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту - 65 пассажиров и шесть членов экипажа - погибли.