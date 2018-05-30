Попавшие в Россию ракеты "Томагавк" помогут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы

Россия создаст комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом технологий американских крылатых ракет "Томагавк", которые были сбиты ПВО Сирии.

Как сообщил военный эксперт Виктор Бар, в данной области Москва продвинулась далеко вперед. Новые российские комплексы РЭБ будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских ракет, заявил советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев. По его словам, "новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны – и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави". Как считает эксперт, для создания новых российских комплексов радиоэлектронной борьбы потребуется два-три года.

Как сообщил полковник в отставке Виктор Баранец, "просто царским подарком для нас стало то, что сирийская разведка передала России несколько неразорвавшихся, фактически целеньких ракет "Томагавк". И, естественно, для наших специалистов большой интерес представляет электронное устройство этих ракет, их "электронные мозги", генераторы, блоки, другие устройства, которые могут помочь выработать рецепты борьбы с этим иностранным оружием", сообщает РИА "Новости".

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.

5 апреля в Минобороны России показали боевую часть "Томагавка". Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения.