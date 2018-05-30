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Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Израиля. Дерипаска – гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг – тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
политика  |  комментариев: 3
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Лейтенант Арктика" – успех проекта Кириенко и "темная лошадка" для элит? Назначение замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на пост врио главы региона играет на руку куратору внутренней политики в Кремле Сергею Кириенко. Он являлся идеологом проекта "Лидеры России", участие в котором принимал и Артюхов – в будущем (при утверждении на посту), возможно, самый молодой российский губернатор. Ямальский чиновник может стать единственным значимым успехом проекта.
29.05.2018
политика ;
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Новости
30.05.2018 00:52 Мск (02:52 Екб)
армия и ВПК | В России
Попавшие в Россию ракеты "Томагавк" помогут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы
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корабль ВМС США, томагавк, ракета, залп (2013) | Фото:

Россия создаст комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом технологий американских крылатых ракет "Томагавк", которые были сбиты ПВО Сирии.
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Как сообщил военный эксперт Виктор Бар, в данной области Москва продвинулась далеко вперед. Новые российские комплексы РЭБ будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских ракет, заявил советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимир Михеев. По его словам, "новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны – и оптические, и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави". Как считает эксперт, для создания новых российских комплексов радиоэлектронной борьбы потребуется два-три года.

Как сообщил полковник в отставке Виктор Баранец, "просто царским подарком для нас стало то, что сирийская разведка передала России несколько неразорвавшихся, фактически целеньких ракет "Томагавк". И, естественно, для наших специалистов большой интерес представляет электронное устройство этих ракет, их "электронные мозги", генераторы, блоки, другие устройства, которые могут помочь выработать рецепты борьбы с этим иностранным оружием", сообщает РИА "Новости".

(2018)|Фото: РИА

Напомним, США, Франция и Великобритания ранним утром в субботу, 14 апреля, нанесли ракетный удар по правительственным военным базам, а также по городам в Сирии.

5 апреля в Минобороны России показали боевую часть "Томагавка". Сообщалось, что Москва получила от Сирии две ракеты, выпущенные во время американского авиаудара и не достигшие целей. Теперь их исследуют специалисты и используют для совершенствования российского вооружения.

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30.05.2018 00:52 Мск | Денис Линов
02:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.04.2018 03:34 Мск
В США рассказали о судьбе попавшей в Россию ракеты "Томагавк"

Ранее 26.04.2018 01:26 Мск
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"

Ранее 14.04.2018 12:06 Мск
Минобороны России рассказало о результатах ракетного удара США по Сирии








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Попавшие в Россию ракеты "Томагавк" помогут создать новые комплексы радиоэлектронной борьбы
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