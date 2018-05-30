В Москве после стрельбы водителем BMW X5 объявлен план "Перехват"

Правоохранительные органы Москвы объявили в городе план "Перехват".

Полицейские разыскивают мужчину, который из-за конфликта открыл стрельбу в прохожего. Инцидент произошел в Донском проезде, где один из мужчин, по предварительным данным, совершил серию выстрелов в пострадавшего из травматического оружия и скрылся. Пострадавшим оказался 19-летний Илья Г, который получил ранения в голову и шею.

По информации в экстренных службах, разыскивается внедорожник BMW X5. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает Lenta.ru.