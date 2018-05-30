Журналиста Бабченко застрелили в Киеве

Сегодня стало известно об убийстве журналиста Аркадия Бабченко. Украинские СМИ сообщают, что убит он был в Киеве, в квартире, где проживал. Журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщил: «В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину».

Позднее телеграмм-каналы сообщили, что Бабченко умер в машине скорой помощи от ранения. Глава пресс-службы нацполиции Киева Оксаны Блищик сообщила украинским СМИ, что нападение произошло в Днепровском районе Киева, а в полицию позвонила жена, которая обнаружила Бабченко.

Бабченко известен своей оппозиционностью по отношению к российским властям. В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что решил покинуть Россию из-за поступавших в его адрес угроз. Сначала переехал в Прагу, с июля 2017 года жил в Израиле, а с августа 2017-го в Киеве.

Бабченко - участник двух чеченских военных кампаний. После увольнения со службы в 2000 году занялся журналистикой. Сотрудничал с "МК", ОРТ, ТВЦ, "Новой газетой" и другими российскими СМИ. С октября 2017 вёл программу «Prime: Бабченко» на крымскотатарском телеканале ATR (Украина).