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Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Новости
03.05.2018 21:22 Мск (23:22 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Украина введет в школах языковые квоты: обнародован законопроект о среднем образовании
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пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект закона "О полном общем среднем образовании". Закон примечателен языковыми квотами, отводящимися коренным народам, и дискриминацией языков.
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Так, русским и крымским татарам предлагается свободно учиться на своем языке только в начальной школе, где им гарантируется до 90% обучения на родном языке. Но уже в средней школе они должны будут изучать на мове 80% предметов.

А вот тем, чьи языки являются официальными в ЕС (в случае Украины - венграм и румынам), разрешат почти до конца школы учиться на своем родном языке. Мова с пятого класса займет у них только 20%, а к 9 классу постепенно увеличится до 40%. То есть закон предполагает закрепить ярко выраженную дискриминацию "неевропейских" языков.

Школы нацменьшинств законом не предусмотрены, возможны лишь отдельные классы.

Единственная возможность учиться на русском или другом языке - это обучение в частных школах. Для них нет никаких обязательных квот. Единственное требование – свободное владение мовой.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 1 июня. После этого его вынесут в Верховную раду.

Напомним, в сентябре на Украине был принят закон об образовании, подразумевающий тотальную украинизацию, что привело к конфликту с Венгрией. Нынешний законопроект разработан в духе избирательной украинизации, т.е. с сохранением запрета на русский язык, но для удовлетворения Венгрии, поскольку единственным народом с языком ЕС на Украине являются венгры.

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03.05.2018 21:22 Мск | Евгений Чернышёв
23:22 Екб


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Украина введет в школах языковые квоты: обнародован законопроект о среднем образовании
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