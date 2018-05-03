Украина введет в школах языковые квоты: обнародован законопроект о среднем образовании

Министерство образования и науки Украины обнародовало проект закона "О полном общем среднем образовании". Закон примечателен языковыми квотами, отводящимися коренным народам, и дискриминацией языков.

Так, русским и крымским татарам предлагается свободно учиться на своем языке только в начальной школе, где им гарантируется до 90% обучения на родном языке. Но уже в средней школе они должны будут изучать на мове 80% предметов.

А вот тем, чьи языки являются официальными в ЕС (в случае Украины - венграм и румынам), разрешат почти до конца школы учиться на своем родном языке. Мова с пятого класса займет у них только 20%, а к 9 классу постепенно увеличится до 40%. То есть закон предполагает закрепить ярко выраженную дискриминацию "неевропейских" языков.

Школы нацменьшинств законом не предусмотрены, возможны лишь отдельные классы.

Единственная возможность учиться на русском или другом языке - это обучение в частных школах. Для них нет никаких обязательных квот. Единственное требование – свободное владение мовой.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 1 июня. После этого его вынесут в Верховную раду.

Напомним, в сентябре на Украине был принят закон об образовании, подразумевающий тотальную украинизацию, что привело к конфликту с Венгрией. Нынешний законопроект разработан в духе избирательной украинизации, т.е. с сохранением запрета на русский язык, но для удовлетворения Венгрии, поскольку единственным народом с языком ЕС на Украине являются венгры.