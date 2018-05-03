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от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Три человека осуждены по делу о махинациях при строительстве "Восточного"
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космодром Восточный, строительство (2013) | Фото: ampravda.ru

Вынесен приговор по делу о махинациях при строительстве космодрома "Восточный", на скамье подсудимых находились бизнесмены Андрей Ярцев, Владимир Денискин и Николай Шкадин. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в растрате, ее организации и пособничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей путем закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.

Приговором суда Денискину, как организатору преступления, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, Ярцеву – в виде 7 лет лишения свободы, а Шкадин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания каждым в колонии общего режима.

Ранее приговорами суда также были признаны виновными в пособничестве растрате и осуждены к реальным срокам наказания Анатолий Рязанов и Игорь Новиков.

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03.05.2018 20:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:45 Екб


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Три человека осуждены по делу о махинациях при строительстве "Восточного"
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