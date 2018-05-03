Три человека осуждены по делу о махинациях при строительстве "Восточного"

Вынесен приговор по делу о махинациях при строительстве космодрома "Восточный", на скамье подсудимых находились бизнесмены Андрей Ярцев, Владимир Денискин и Николай Шкадин. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в растрате, ее организации и пособничестве.

Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО "Стройконструкция С" вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 250 млн рублей путем закупки у ООО "Стройконструкция С" по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома "Восточный". Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя.

Приговором суда Денискину, как организатору преступления, назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы, Ярцеву – в виде 7 лет лишения свободы, а Шкадин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, с отбыванием наказания каждым в колонии общего режима.

Ранее приговорами суда также были признаны виновными в пособничестве растрате и осуждены к реальным срокам наказания Анатолий Рязанов и Игорь Новиков.