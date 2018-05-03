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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Новости
03.05.2018 20:17 Мск (22:17 Екб)
происшествия | Украина
Пожар на военном складе в Балаклее тушат танками
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балаклея, взрыв, склад боеприпасов, ВСУ (2017) | Фото: youtube.com

Пожар на военном складе в Балаклее тушат танками. Напомним, ЧП произошло в результате подрыва снарядов, оставшихся неразминированными с прошлогоднего пожара.
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В сообщении генштаба в Facebook, для локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован в полном составе. Военнослужащими, совместно с ДСНС принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарных расчета от Вооруженных Сил Украины и шесть - от ДСНС. Для ликвидации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка в ВС Украины для оцепления территории.

Напомним, сегодня в 13.35 местного времени, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

23 марта 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар с последующей мощнейшей детонацией боеприпасов, что продолжалось несколько дней. Были эвакуированы более 20 тыс. человек, а воздушное пространство закрыли в радиусе 50 км. После такого же ЧП в Винницкой области появились шокирующие данные об охране военных складов.

Другие новости по темам: балаклея, снаряды, военный склад, пожар, танки
03.05.2018 20:17 Мск | Харьков | информационная служба Накануне.RU
22:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 03.05.2018 17:14 Мск
В Харьковской области на военной базе снова взрываются боеприпасы








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Пожар на военном складе в Балаклее тушат танками
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