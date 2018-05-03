Пожар на военном складе в Балаклее тушат танками. Напомним, ЧП произошло в результате подрыва снарядов, оставшихся неразминированными с прошлогоднего пожара.

В сообщении генштаба в Facebook, для локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуирован в полном составе. Военнослужащими, совместно с ДСНС принимаются все возможные меры для обеспечения безопасности местных жителей.

В настоящее время на месте происшествия работают четыре пожарных расчета от Вооруженных Сил Украины и шесть - от ДСНС. Для ликвидации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, восемь пожарных автомобилей, самолет Ан-32 и вертолет Ми-8. Также дополнительно направлено еще два пожарных танка. Осуществляется воздушная разведка с помощью вертолета, привлечены подразделения Военной службы правопорядка в ВС Украины для оцепления территории.

Напомним, сегодня в 13.35 местного времени, в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар.

23 марта 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар с последующей мощнейшей детонацией боеприпасов, что продолжалось несколько дней. Были эвакуированы более 20 тыс. человек, а воздушное пространство закрыли в радиусе 50 км. После такого же ЧП в Винницкой области появились шокирующие данные об охране военных складов.