В Орле под детский батут подстелили плакат с изображением ветеранов

В Орле плакаты с изображением ветеранов Великой Отечественной войны были подложены под детский батут в центральном парке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СУ СКР, по сообщениям СМИ об этом кощунственном инциденте проводится проверка.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по сообщениям ряда средств массовой информации проводится доследственная проверка по факту использования, в качестве подсобного материала, плакатов с изображениями ветеранов Великой Отечественной войны для размещения в центральном парке города Орла детского аттракциона – надувного батута", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.