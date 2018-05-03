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Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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"Ютэйр" оштрафовали за повторную задержку рейса. На 30 тысяч
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Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

Восьмой Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность привлечения ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей за повторную задержку рейса, говорится в постановлении суда.
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По результатам административного расследования, назначенного для изучения доводом письменного обращения потребителя по факту задержки рейса, управлением Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре авиакомпания была оштрафована.

Как сообщило управление, 10 июня 2017 года в аэропорту "Внуково" рейс "Ютэйра" по маршруту Москва - Сочи (Адлер) не был выполнен. Тогда авиаперевозчиком были нарушены статья 4 закона "О защите прав потребителей" и несколько пунктов ФАП "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требований к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей". Причиной задержки рейса, по информации Роспотребнадзора, стало фактическое отсутствие самолета в аэропорту Внуково в запланированное время вылета.

Авиакомпания "Ютэйр" уже привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 14.4. КоАП РФ, отметило управление.

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, авиакомпания подала заявление в окружной арбитраж.

В заявлении "Ютэйр" указала, что управлением неверно определено место совершения вменяемого административного правонарушения. Однако суд отклонил данный довод, указав, что если правонарушение совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать место, где должно было быть совершено действие, то есть в данном случае место, где фактически отсутствовало воздушное судно в запланированное время вылета.

Также истец настаивал на наличие процессуальных нарушений при производстве по административному делу. В частности, в оспариваемом постановлении указано на наличие в определении о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования технической ошибки — указан рейс UN249, а не рейс ЮТ-249. Между тем, суд указал, что ошибочное указание гражданина в своем обращении номера рейса UN249, и как следствие в определении о возбуждении дела об административном правонарушении, не свидетельствует о том, что к административной ответственности авиакомпания привлечена неправомерно, передает РАПСИ.

Другие новости по темам: ютэйр, суд, штраф, задержка рейса
03.05.2018 19:54 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
21:54 Екб


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"Ютэйр" оштрафовали за повторную задержку рейса. На 30 тысяч
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