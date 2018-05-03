Верховный суд Украины обязал выплатить пенсию и задолженность жительнице ДНР

Верховный суд Украины постановил возобновить выплату пенсии переселенке, которую лишили пенсионного обеспечения из-за ее нахождения на неподконтрольной Украине территории, т.е. из-за фактического проживания в ДНР.

Как следует из материалов дела, 24 марта 2017 года Бахмутское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Донецкой области приостановило выплату пенсии гражданке Украины, которая по сведениям СБУ, проживала в ДНР. В своем исковом заявлении переселенка указала это основание как противоречащее конституции.

Суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме и постановил возобновить выплату пенсий и выплатить задолженность. Кроме того, это дело стало образцовым, что должно упростить рассмотрение аналогичных дел, не доводя их до суда. По состоянию на 7 февраля 2018 года, таких дел в производстве Донецкого окружного админсуда находилось 226.

Как сообщало Накануне.RU, в марте в ООН Украину призвали упростить выплату пенсий жителям Донбасса.