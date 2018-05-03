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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Новости
03.05.2018 18:30 Мск (20:30 Екб)
экономика | За рубежом
В Германии началось строительство газопровода "Северный поток-2"
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ОМК, Северный поток-2, трубы, объединеная металлургическая компания (2016) | Фото: ОМК

В Германии началось строительство газопровода "Северный поток - 2", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на компанию-оператор газопровода Nord Stream 2 AG.
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Речь идет о начале подготовки строительной площадки для выхода газопровода на берег в немецком Лубмине.

Этот процесс включает ее расчистку, "завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег", уточнили в компании.

Все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями, добавил представитель оператора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2" выдала Финляндия.

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03.05.2018 18:30 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:30 Екб


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В Германии началось строительство газопровода "Северный поток-2"
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