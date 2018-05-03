В Германии началось строительство газопровода "Северный поток - 2", передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на компанию-оператор газопровода Nord Stream 2 AG.

Речь идет о начале подготовки строительной площадки для выхода газопровода на берег в немецком Лубмине.

Этот процесс включает ее расчистку, "завершение строительства административных построек, а также подготовку к монтажным работам в зоне выхода на берег", уточнили в компании.

Все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями, добавил представитель оператора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее окончательное разрешение на строительство газопровода "Северный поток ‑ 2" выдала Финляндия.