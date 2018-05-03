Следователи Свердловской области предъявили жителю Кушвы обвинение в убийстве двухлетней девочки

Следователи Свердловской области предъявили обвинение 49-летнему жителю города Кушвы в убийстве малолетней девочки, сообщили Накануне.RU в СКР.

По версии следствия, вечером 29 апреля 2018 года нетрезвый обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле, совершил убийство девочки 2016 года рождения. Она являлась дочерью женщины и мужчины, с которыми обвиняемый в тот вечер распивал спиртное.

Установлено, что злоумышленник находился в сильном алкогольном опьянении. Это, по мнению следователей, могло спровоцировать его неадекватные действия, направленные на причинение смерти беззащитному ребёнку. "Задержан злоумышленник был в тот же день. В настоящее время в отношении него судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следователи намерены установить все причины и условия, которые способствовали данному преступлению, а также проанализировать характеристики членов семьи, где воспитывалась девочка.