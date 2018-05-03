Пашинян повторно выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении

Лидер оппозиции Никол Пашинян повторно выдвинут кандидатом на должность премьер-министра Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Национального Собрания Республики.

"3 мая в Национальном Собрании по состоянию на 16.00 часов кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н. Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС РА", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 мая на специальном заседании Национальное Собрание РА не избрало премьер-министра. Сторонники Пашиняна, который не смог набрать необходимое число голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, начали блокировать по всей республике улицы, железные дороги и мосты.

За единственного кандидата, Никола Пашиняна, проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.