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03.05.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Бал коричневого сатаны в Одессе Перед входом на Куликово поле, где находится одесская Хатынь – здание бывшего Дома профсоюзов, так называемая "украинская нацполиция" установила стенд, на котором были изображены запрещенные к пропуску на место события предметы и атрибуты. На самом плакате было написано, что основанием для таких ограничений является закон Украины, запрещающий публичную пропаганду коммунистической и нацистской символики. Между тем, в число запрещенных и подлежащих изъятию предметов попали только и исключительно образцы символики советского времени! Никаких нацистских символов на данном плакате нет вообще.
03.05.2018
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Пашинян повторно выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении
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Никол Пашинян, протесты, Армения (2018) | Фото: armeniasputnik.am

Лидер оппозиции Никол Пашинян повторно выдвинут кандидатом на должность премьер-министра Армении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Национального Собрания Республики.
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"3 мая в Национальном Собрании по состоянию на 16.00 часов кандидатом на должность премьер-министра выдвинут Н. Пашинян. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов НС РА", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 1 мая на специальном заседании Национальное Собрание РА не избрало премьер-министра. Сторонники Пашиняна, который не смог набрать необходимое число голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, начали блокировать по всей республике улицы, железные дороги и мосты.

За единственного кандидата, Никола Пашиняна, проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

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03.05.2018 17:32 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:32 Екб


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Пашинян повторно выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении
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