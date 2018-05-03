В Харьковской области на военной базе снова взрываются боеприпасы

В городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала снова начали взрываться боеприпасы. Об этом заявил мэр города Иван Столбовой.

По его словам, на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности.

Как заявил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, причиной взрывов стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка.

Местный житель Сергей Черепаха, который до недавнего времени возглавлял Балаклейский районный отдел ГУ ГСЧС и сейчас находится в районе событий, заявил, что происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые лежат в бурьяне с прошлого года. При этом Балаклею не раз посещали специальные комиссии с проверками.

Власти начали частичную эвакуацию жителей близлежащих улиц. По данным Столбового, речь идет об эвакуации около 1,5 тыс. человек, а причин для паники нет. В то же время многие жители города уезжают, помня прошлогодние события.

Напомним, 23 марта 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар с последующей мощнейшей детонацией боеприпасов, что продолжалось несколько дней. Были эвакуированы более 20 тыс. человек, а воздушное пространство закрыли в радиусе 50 км. После такого же ЧП в Винницкой области появились шокирующие данные об охране военных складов.