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от издателя  |  комментариев: 2


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В Харьковской области на военной базе снова взрываются боеприпасы
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Балаклея, Украина, взрыв (2017) | Фото: unian.net

В городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала снова начали взрываться боеприпасы. Об этом заявил мэр города Иван Столбовой.
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По его словам, на территории арсенала проводили плановый подрыв боеприпасов, которые невозможно было вывезти. Во время этого процесса началась внеплановая детонация снарядов, которые остались на территории арсенала и находились на открытой местности.

Как заявил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов, причиной взрывов стала детонация снарядов из-за наехавшего на взрывчатку танка.

Местный житель Сергей Черепаха, который до недавнего времени возглавлял Балаклейский районный отдел ГУ ГСЧС и сейчас находится в районе событий, заявил, что происходят одиночные взрывы тех боеприпасов, которые лежат в бурьяне с прошлого года. При этом Балаклею не раз посещали специальные комиссии с проверками.

Власти начали частичную эвакуацию жителей близлежащих улиц. По данным Столбового, речь идет об эвакуации около 1,5 тыс. человек, а причин для паники нет. В то же время многие жители города уезжают, помня прошлогодние события.

Напомним, 23 марта 2017 года на военном арсенале в Балаклее произошел пожар с последующей мощнейшей детонацией боеприпасов, что продолжалось несколько дней. Были эвакуированы более 20 тыс. человек, а воздушное пространство закрыли в радиусе 50 км. После такого же ЧП в Винницкой области появились шокирующие данные об охране военных складов.

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03.05.2018 17:14 Мск | Евгений Чернышёв
19:14 Екб


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В Харьковской области на военной базе снова взрываются боеприпасы
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