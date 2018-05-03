В Кабардино-Балкарии ребенок погиб после падения в открытый канализационный люк

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка, упавшего в открытый канализационный люк, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Республике.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности".

Инцидент произошел 25 апреля в селении Заречное Прохладненского района КБР.

По данным следствия, местная жительница отпустила ребенка погулять возле дома с соседскими детьми и сама в это время проводила домашнюю уборку. "Спустя непродолжительное время женщина вышла посмотреть ребенка, но не обнаружила его. В период времени с 16 до 19 часов того же дня, были организованы поиски ребенка. Соседи обнаружили тело ребёнка за домом, в открытом канализационном люке (крышка люка отсутствовала), заполненном сточными водами. Ребенок погиб от утопления", - говорится в сообщении.

Следователи в рамках расследования дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание канализационных систем.