Волоколамский городской суд отклонил иск местных жителей, требовавших закрыть полигон "Ядрово"

Иск восьми жителей Волоколамска к оператору полигона бытовых отходов "Ядрово" с требованием его закрытия отклонен. Такое решение принял Волоколамский городской суд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд отклонил наш иск с требованием прекратить прием отходов на полигоне и отстранить ООО "Ядрово" от управления процессом рекультивации", - сообщила собеседница агентства.

Как сообщало Накануне.RU, всего жители Волоколамска заявили в городской суд несколько исков к ООО "Ядрово" о возмещении морального вреда на общую сумму 5,5 млн рублей. Еще один иск будет рассмотрен на заседании 7 мая.

Напомним, в марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

Ситуация с протестами обострилась, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.

В конце апреля сообщалось, что на полигон ТБО "Ядрово" в Волоколамском районе прибыла машина с оборудованием для дегазации.

Полностью решить проблему с запахом в "Ядрово" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил не позднее 15 июня.