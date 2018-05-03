За попытку продать более трех килограммов наркотиков жители Нижнего Тагила получили тюремные сроки

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор троим местным жителям, которые пытались сбыть три с половиной кг наркотических средств. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России по Свердловской области, мужчины проведут в колонии строго режима по восемь и девять лет.

Сотрудники полиции задержали злоумышленников в декабре 2016 года в Нижнем Тагиле, когда остановили иномарку "Форд Мондео", в которой и находились все трое. При осмотре салона автомобиля были обнаружены три пакета с наркотиками общей массой 169 граммов, около 50 тыс. рублей, мобильный телефон и банковские карты. В тайнике неподалеку, сыщики изъяли коробку с четырьмя полиэтиленовыми свертками, где находились ещё боле 264 граммов синтетики.

В ходе разбирательства сотрудники полиции вышли на четвертого участника преступной группировки - им оказался 35 летний мужчина. При обыске квартиры, которая использовалась злоумышленниками в качестве склада, были обнаружены различные атрибуты, необходимые для "наркоторговцев", а также дополнительно три килограмма аналогичных наркотиков.

Следователи установили, что преступной деятельностью обвиняемые занимались с апреля по декабрь 2016 года. Они привозили крупные партии из Екатеринбурга в Нижний Тагил, где распространяли через тайники-закладки.

Суд назначил всем членам группы наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима: одному - 9 лет, другому – 9 лет и 1 месяц, а третьему – 8 лет. Последний был взят под стражу в зале суда.