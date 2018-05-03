Пермских ветеранов на парад в День Победы доставят на автобусах

Ветеранов Великой Отечественной войны на парад в честь 73-й годовщины победы в Перми организованно привезут на автобусах. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Для горожан на Октябрьской площади установят зрительские трибуны, рассчитанные на 13 тыс. мест. Вход на площадь начнется с 9.00.

Праздничные мероприятия начнутся с 10.00 с Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. В этом году в нем примет участие 23 парадных расчета: офицеры и курсанты Пермского военного института внутренних войск России, военнослужащие гарнизона "Сокол", курсанты Пермского института ФСИН РФ, Главное управление ФСИН России по Пермскому краю, Главное управление МЧС России по Пермскому краю, воспитанники Пермского казачьего полка, кадеты Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова, кадеты Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина, учащиеся Пермского Суворовского военного училища, впервые – участники Всероссийского движения "Юнармия".

Также будут представлены 23 единицы военной техники, которые подготовили к параду "Мотовилихинские заводы", Пермский военный институт внутренних войск РФ, частные коллекционеры. Среди техники будут реактивные системы залпового огня – боевые машины "Град" и "Смерч", новейшие российские бронетранспортеры БТР-80 (82АМ), впервые в параде пройдет бронеавтомобиль "Тигр".

Военную часть парада предварит тематический пролог, посвященный 100-летию Красной Армии. Откроет пролог дефиле барабанщиков – кадетов Пермского кадетского корпуса им. Героя России Федора Кузьмина, после чего действие продолжит исполнение сводного хора в составе 600 артистов. Под композицию "Несокрушимая и легендарная" на Октябрьской площади развернутся два масштабных флаговых полотна, размером 25 х 12,5 метра – флаг Российской Федерации и Знамя Победы.

Посмотреть парад в прямой трансляции можно будет на главной сцене у Театра-Театра, куда переместится все действие после Октябрьской площади: военная техника проследует по Комсомольскому проспекту и улице Ленина, где она останется до вечера в рамках работы Музея военной техники под открытым небом.

Этим же маршрутом пройдут и участники акции "Бессмертный полк", которых в финале шествия ждет приветствие на большой сцене.