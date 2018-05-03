Югорчанин украл из тира арбалет

Житель Нягани попался на краже арбалета, передает корреспондент Накануне.RU.

О пропаже заявил 41-летний бизнесмен. Полицейским удалось найти похитителя, им оказался 37-летний местный житель. Он пришел в тир с сыном, который захотел пострелять. Чтобы порадовать ребенка, югорчанин выстрелил по всем условным мишеням из арбалета. После долгого ожидания стрелок вместо приза решил забрать арбалет.

Оружие изъято, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.